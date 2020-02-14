Эксперты отмечают рост продаж контрафактной парфюмерии на День всех влюбленных

Накануне Дня Всех влюбленных специалисты из Group-IB обнаружили около 6 000 ресурсов, 3 000 аккаунтов в соцсетях и 35 мобильных приложений, созданных для торговли контрафактной парфюмерией. Эксперты предупреждают: приобретая подарки в интернете, пользователи могут столкнуться не только с поддельным товаром, но и с мошенничеством, цель которого — кража данных банковских карт.

Брендовая парфюмерная продукция — туалетная вода, одеколоны и духи — остаются одними из самых популярных и ожидаемых подарков ко Дню всех влюбленных, традиционно отмечаемому 14 февраля. Несмотря на то что рынок косметики и парфюмерии в России, по оценкам исследовательской компании GfK, падал два года подряд, интернет-продажи beauty-товаров, напротив, росли на 23%-30% в год — сейчас этот самый быстрорастущий канал продаж. Разумеется, мошенники не могли упустить шанса на нем заработать.

Сотрудничество брендов с beauty-блогерами позволяет парфюмерным гигантам получить охват в соцсетях, сравнимый с медийным — по этой же причине и злоумышленники активно осваивают эти каналы. Специалисты обнаружили порядка 3 000 групп и аккаунтов в социальных сетях, где идет бойкая торговля контрафактной парфюмерией или запускаются сомнительные акции якобы от имени известных марок Общая аудитория этих групп превышает 2 000 000 человек, что представляет серьезный риск для репутации парфюмерных гигантов.

В 2019 году на подпольных форумах в DarkWeb были найдены более 3 600 сообщений объявлениями об оптовой и мелкооптовой продаже парфюмерии или с рекламой уже действующих мошеннических ресурсов. Часть продавцов распространяет товар сразу на нескольких форумах. Также встречались предложения оптовой продажи, в названии которых упоминается сразу несколько брендов. Еще один популярный канал сбыта — мобильные приложения. В 2019 году найдено 35 неофициальных интернет-магазинов, через которые распространяется парфюмерия. Для привлечения внимания покупателей они могут использовать один или несколько брендов.

Специалисты подсчитали потенциальный ущерб 5 популярных парфюмерных гигантов от продажи контрафакта в интернете в 2019 году. Исходя из среднего чека на туалетную воду популярных брендов (от 3 096 рублей до 9 970 рублей), трафика, конверсии и ряда других показателей, потенциальный ущерб составляет от 3,7 до 22,5 млрд по каждому бренду, что в в сумме достигает 64,8 млрд рублей. При этом, по данным Euromonitor International, объем российского рынка парфюмерии и косметики занимает лишь 2% от мирового оборота товаров косметики и парфюмерии.

Эксперты Brand Protection Group-IB предупреждают, что подобные фейковые магазины могут вводить в заблуждение покупателей и партнеров, продавать некачественную продукцию, заражать смартфоны мобильными троянами или похищать данные банковских карт. Заражённые трояном мобильные устройства могут передавать все данные злоумышленнику, открывать доступ к управлению приложениями и похищать персональные данные пользователя.