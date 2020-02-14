Tesla признала эпидемии в качестве нового источника риска для бизнеса

Компания Tesla признала, что вспышка коронавируса COVID-19 в Китае и за его пределами может оказать существенное негативное влияние на ее бизнес, сообщает CNBC.

В разделе "Факторы риска" отчета по форме 10-K за 2019 год компания впервые отметила фактор эпидемий.

"Начиная с конца 2019 года, средства массовой информации сообщали об эпидемии, возникшей в Китае, что привело к остановке правительством некоторых поездок и деловых операций в качестве мер предосторожности, — заявила компания. — Завод Tesla Gigafactory в Шанхае был в результате закрыт на короткое время, прежде чем он вновь открылся в феврале 2020 года и присоединился к нашим американским заводам, которые продолжали работать".

Tesla также временно закрыла свои магазины по всему Китаю.

"Неизвестно, будут ли и как затронуты глобальные цепочки поставок, особенно автомобильных запчастей, если такая эпидемия будет продолжаться в течение длительного периода времени, — отметили в Tesla. — Мы можем понести расходы или задержки... которые могут оказать существенное негативное влияние на наш бизнес, операционные результаты и финансовое состояние".

Tesla также объявила о дополнительном выпуске акций на сумму около 2 миллиардов. Вырученные деньги планируется направить на укрепление финансового баланса и общекорпоративные нужды, говорится в сообщении компании.