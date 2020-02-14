Новый рейтинг угоняемости должен насторожить владельцев "корейцев"

Опубликованы результаты исследования, базой для которого стали данные основных российских страховых компаний о выплатах по риску "Угон". В пятерке самых популярных у угонщиков автомобилей - всего одна модель из Японии и четыре из Кореи.

Вполне ожидаемо единственным представителем Японии в сводном "топе" стала Toyota Camry, которая заняла вторую позицию. Лидером же среди предпочтений угонщиков издание "Известия", обобщившее сведения страховщиков, назвало Kia Rio. Кроме этих автомобилей, в пятерку вошли Hyundai Solaris, Kia Optima и Hyundai Sonata.

Любопытно, что предпочтения угонщиков трансформируются вслед за ситуацией на рынке. Эксперты издания заявили, что ранее подобные списки возглавляли в основном премиальные марки, включая, к примеру, Range Rover и BMW, а сейчас угонщики предпочитают более бюджетные, а значит, и более распространенные автомобили. Впрочем, в Москве по-прежнему "востребованы", скажем, Lexus LX, BMW X5, Toyota Land Cruiser и тому подобное.

При этом бюджетные автомобили чаще всего угоняют для того, чтобы разобрать и продать на запчасти: в этом случае отыскать пропажу почти невозможно. Более дорогие автомобили похищают для перепродажи в азиатские регионы, причем нередко бывает, что угон инсценируют, так как новый автомобиль изначально приобретается для угона и последующей выплаты по страховке.

Что касается региональной активности криминала, то самым рискованным регионом страховщики называют Санкт-Петербург и Ленинградскую область: здесь, по их данным, число угонов за последнее время резко выросло. Северная столица обгоняет по этому показателю даже Москву и Подмосковье - регионы с самым большим в стране автопарком.