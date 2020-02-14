Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правила. НХЛ на своем официальном сайте выпустила соответствующее заявление.

Игровое время матча между "Миннесота Уайльд" – "Нью-Йорк Рейнджерс" завершилось вничью 3:3. Победитель определился в серии буллитов. При исполнении своей попытки Артемий Панарин сделал несколько финтов, прежде чем отправил шайбу в ворота.

#PlayLikeANewYorkers Artemi Panarin shootout goal was reviewed — good goal pic.twitter.com/HM3ulw6HZ1 — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 14, 2020

Подобное исполнение буллита вызвало вопросы у судей. Согласно правилам, исполняющий буллит хоккеист должен продвигать шайбу в направлении к линии ворот. В действиях Панарина усмотрели движения в сторону. Однако после видеоповтора попытка была засчитана. Тренер "Миннесоты" Брюс Будро остался недоволен таким решением. "Может я ослеп, но я не видел, что шайба двигалась вперед в самом конце буллита", — приводит слова Будро РИА Новости.

Однако НХЛ сочла действия арбитров правильными. "Шайба была засчитана правильно, потому что Панарин держал ее в постоянном движении по направлению к линии ворот", — говорится с заявлении лиги.