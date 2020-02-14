10 крупнейших банков России по объему прибыли

Агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование российских банков. В исследование вошли российские банки, причем эксперты ранжировали их по рентабельности на начало 2020 года.

Помимо показателей рентабельности, в исследовании также указаны показатели прибыли за прошлый год.

Составители рейтинга отмечают, что в текущем рейтинге банков 181 банк оказались прибыльными по результатам прошлого года. Это 90.5% от общего числа банков, которые были представлены в рейтинге.

Этот показатель вырос в сравнении с рейтингами на 1 января 2019 и на 1 января 2018 года, когда доля прибыльных банков составляла 86% и 82% соответственно.

Эксперты также отмечают, что результат прошлого года стал лучшим с 2013 года, так как доля прибыльных банков существенно выросла.

Ниже мы расскажем о 10 крупнейших банках России по объему прибыли.

1. Сбербанк

Сбербанк занимает первое место по объему прибыли в 2019 году. Прибыль составил 1088.6 млрд рублей. По уровню рентабельности банк занимает 45 место. Для сравнения, на 1 января 2019 года Сбербанк по уровню рентабельности занимал 22 место.

2. Банк ВТБ

Банк ВТБ занимает второе место по объему прибыли с показателем 167.1 млрд рублей. При этом, по уровню рентабельности банк занимает лишь 142 место. Для сравнения, на 1 января 2019 года по уровню рентабельности банк был на 54 месте.

3. Альфа-Банк

Третье место по объему прибыли за 12 месяцев занимает Альфа–Банк с показателем прибыли в 69.1 млрд рублей. По уровню рентабельности банк занимает 106 место, причем годом ранее, на 1 января 2019 года, Альфа-Банк входил в первую десятку банков по рентабельности и занимал 9 место.

4. Банк ГПБ

Газпромбанк оказался на четвертом месте по объему прибыли. За 12 месяцев прибыль банка достигла показателя в 62 млрд рублей. По уровню рентабельности банк занимает 151 место, а годом ранее банк был на 153 месте по рентабельности.

5. Банк Траст

Замыкает первую пятерку крупнейших банком России по объему прибыли Банк Траст с показателем 57.8 млрд рублей. По уровню рентабельности банк занимает 32 место. Для сравнения, годом ранее банк занимал лишь 199 место по уровню рентабельности среди российских банков.

6. Московский кредитный банк

На шестом месте по объему прибыли – Московский кредитный банк. За 12 месяцев прибыль банка составила 50.7 млрд рублей. По рентабельности банк занимает 90 место среди российских банков. Для сравнения, годом ранее Московский кредитный банк был на 140 месте по уровню рентабельности.

7. Банк ФК Открытие

Банк ФК Открытие оказался на седьмом месте по объему прибыли в 2019 году с показателем 48.7 млрд рубле. При этом по уровню рентабельности банк занимает 97 место. Для сравнения, годом ранее по рентабельности банк занимал 167 место.

8. Райффайзен Банк

Восьмое место по объему прибыли занимает Райффайзен банк с показателем 48.1 млрд рублей. При этом по уровню рентабельности банк занимает 43 место. Годом ранее по уровню рентабельности банк был на 30 месте среди российских банков.

9. Совкомбанк

На девятом месте по объему прибыли в 2019 году – Совкомбанк с показателем 45.7 млрд рублей. По уровню рентабельности банк занимает 35 место, при этом годом ранее он был на 61 месте в рейтинге российских банков.

10. Тинькофф Банк

Замыкает десятку банков по объему прибыли Тинькофф Банк с показателем прибыли в 34.9 млрд рублей. По уровню рентабельности банк занимает 13 место. Годом ранее, на 1 января 2019 года, банк занимал 6 место по уровню рентабельности.