Два ДТП парализовали центр Волгограда. Видео

В Волгограде в пятницу утром на перекрестке улиц Рокоссовского и Невской столкнулись две легковушки, через некоторое время в них врезался автобус, полностью перегородив дорогу в одном направлении.

Движение в центре города в час пик замерло: на перекрестке и близлежащих улицах образовались десятибалльные пробки.

К настоящему времени последствия ДТП были устранены.