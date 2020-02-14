Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

Знатоки особенностей программного обеспечения Microsoft нашли лазейку, позволяющую неофициально получать предназначенные для корпоративных клиентов обновления Windows 7, расширенная поддержка которой прекращена 14 января. Компании вынуждены платить по 25 долларов в год за каждый компьютер с "семёркой", чтобы он продолжал получать обновления безопасности, причём каждый последующий год тариф вырастает вдвое.

Как пишет Softpedia со ссылкой на DeskModder.de, любой пользователь в настоящий момент может "притвориться" оплатившим обновления корпоративным клиентом, установив (на свой страх и риск, разумеется) самопальный апдейт BypassESU.

Следом нужно поставить тестовое обновление Windows KB4528069 — оно проверит, удовлетворяет ли система требованиям Microsoft для получения патчей безопасности. Затем BypassESU необходимо удалить, после чего можно устанавливать обновление служебного стека KB4537829, открывающее путь к установке февральского апдейта KB4537820.

Путь неофициальный, так что Microsoft может закрыть её в любой момент. А может и оставить как есть — ведь работает же до сих пор путь с бесплатным переносом лицензии Windows 7 на Windows 10 через скачиваемое из Центра загрузок Microsoft средство создания установочного носителя Windows 10.

Ранее Microsoft пришлось выпустить один всеобщий апдейт Windows 7 уже после окончания сроков поддержки — чтобы исправить добавленную предыдущим обновлением ошибку в работе интерфейса. Тем не менее, в компании настоятельно советуют всем пользователям Windows 7 переходить на "десятку", а ещё лучше — купить новый компьютер (в идеале, конечно же — произведённый самой Microsoft).