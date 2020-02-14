Вести.net: лидером главного мобильного фоторейтинга стал смартфон Xiaomi

В главном мобильном фоторейтинге DxOmark сменился лидер. Им стала китайская компания Xiaomi, она представила свой новый флагман Mi 10 Pro, и он сразу получил 124 балла, то есть на один больше, чем Huawei Mate 30 Pro 5G, предыдущий лидер рейтинга.

Два слова про сам чемпионский аппарат: Mi 10 Pro похож на мини Note 10, который компания показывала осенью. Правда тут четыре основных камеры вместо пяти, но основной сенсор все тот же, 108 МП от Samsung, его же получили и новые Galaxy S20 Ultra. Правда китайский телефон поддерживает только 50-кратный цифровой зум, а корейская компания продемонстрировала с тем же модулем 100-кратный. И корейский, и китайские аппараты поддерживают съемку видео в 4К, правда частота кадров у китайского чуть повыше, 30 кадров в секунду, против 24 у Samsung, но зато можно сказать, что у Xiaomi наконец появился полноценный флагман, то есть телефон с топовым процессором, в данном случае это Qualcomm Snapdragon 865 и топовые камеры.

До этого компания в каждой отдельной модели выбирала либо то, либо другое. Пока аппараты поступят в продажу только в Китай. В переводе на рубли Mi 10 Pro будет стоить от 45 до 50 тысяч рублей. Пока неизвестно какими будут цены на российском рынке, но вероятней всего от 60 до 70 тысяч рублей, примерно в таких пропорциях отличаются цены у нас и в Китае. Когда аппарат поступит в Россию тоже не говорят.

Стоит сказать, что хоть Xiaomi и возглавил рейтинг DxOmark, туда еще не вошел собственно тот самый Samsung Galaxy S20 Ultra и тут не должно смущать то, что корейский телефон анонсирован был раньше китайского. Для Dxomark это ничего не значит, они могут по нескольку месяцев не публиковать результаты тестирования новых телефонов, как например было с последним iPhone.

А теперь о менее оптимистичных новостях. Создатель самой популярной мобильной операционной системы Android Энди Рубин не смог создать собственный смартфон. То есть много обещавшись стартап Essential, которому именно под имя Рубина инвесторы выделили сотни миллионов долларов, который выпустил провальный модульный телефон Essential Phone и который готовил к выпуску необычный аппарат Project Gem закрыт окончательно. В сообщении компании сказано, что она не смогла реализовать этот самый Project Gem и пытаться делать телефоны больше не будет. Американская технологическая пресса предполагает, что причины тут две. Первая - это грандиозный скандал вокруг самого Энди Рубина.

Газета New York Times заявила, что он покинул Google не просто так, а из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Этого было достаточно, чтобы инвесторы отвернулись от его нового проекта. Вторая проблема в том, что тот самый Essential Phone у Рубина не получился совсем. Он обещал выпустить аппарат с модульными блоками, например, к нему предполагалось отдельно докупать и пристегивать 360-градусную камеру, однако концепция модульности в очередной раз доказала свою невостребованность. Многочисленные пользователи раскритиковали и модули, и встроенную камеру аппарата. В общем телефон сначала здорово уценили, а потом и вовсе убрали из продажи.

Странный Project Gem так из стадии лабораторных экспериментов не вышел. Это должны были быть вытянутые телефончики, которые как обещал Энди Рубин, идеально подходят для работы со множеством уведомлений или длинной лентой новостей. К сообщению о своем закрытии Essential приложила несколько видео с этими аппаратами. Пополнение в глобальную копилку интересных, но не взлетевших проектов. И вообще вся эта история немного печальная, уж больно много было фанатов и техногиков, которые надеялись, что Энди Рубин сможет привнести в смартфонный рынок какое-то разнообразие.