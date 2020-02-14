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14 февраля 202011:21

Минпромторг выступил против запрета посылок из китайских интернет-магазинов

EPA

Около десяти стран прекратили доставку посылок из Китая из-за эпидемии коронавируса. Но министерство промышленности и торговли РФ против этого.

Ранее США, Швейцария, Дания, Грузия, Греция, Румыния, Сербия, Сингапур и Испания остановили прием любой доставки писем и посылок из Китая.

Но Роспотребнадзор не подтвердил возможность распространение коронавируса через посылки и письма, включая доставку из интернет-магазинов.

"Коронавирус никак на посылках не передастся. Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение", — заявил ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, из Китая "кроме посылок, и другие группы товаров приходят постоянно к нам, поэтому мы всю кооперацию нарушим". Ранее сообщалось о планах российских производителей одежды заменить китайских поставщиков материалов. Есть угроза прекращения и других товаров из Китая.

По последним данным, в Китае зафиксировано около 60 тысячи заболевших новым коронавирусом. Свыше 1,3 тысячи инфицированных умерли, выздоровели свыше 6 тысяч человек.

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