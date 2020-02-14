Госдеп США ввел санкции против Кумертауского вертолетного завода

Американское правительство ввело санкции против трех российских организаций. Основанием стал закон о нераспространении оружия массового уничтожения. Об этом мировой общественности сообщил Государственный департамент США. Кроме российских компаний, двухгодичные санкции затронули турецкие, иранские и китайские предприятия, передает ГТРК "Башкортостан".

Одной из таких компаний стало "Кумертауское авиационное производственное предприятие", расположенное в Башкортостане. Также под запретом оказались предприятия военно-промышленного комплекса "Конструкторское бюро приборостроения" и "Научно-производственное объединение машиностроения". По мнению Вашингтона, все вышеперечисленные организации нарушают законодательство США, которое запрещает помогать в создании оружия массового уничтожения таким государствам, как Северная Корея, Сирия и Иран.

В чем именно заключается суть претензий к российским предприятиям, представители внешнеполитического ведомства не сообщили. Санкции подразумевают запрет на покупку в Соединенных Штатах любой продукции, произведенной компаниями из черного списка, продажу им военной техники и вооружения, а также оказание иных видов помощи.