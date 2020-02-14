Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов: в СМИ обсуждается старая информация о потери данных из других банков в 2015-2016 годах.

Сегодня издание "Известия" распространило информацию о том, что якобы данные 20 тысяч клиентов Сбербанка выставлены на продажу в интернете.

"В публикациях речь идет об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения", — заявили РИА Новости в крупнейшем банке страны.

В последние годы ряд банков и компаний обнаружили утечки данных клиентов. Угроза приобрела глобальные масштабы и на ее ликвидацию тратятся десятки миллионов долларов.