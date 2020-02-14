В омском пастеризованном молоке обнаружили антибиотики

Россельхознадзор обнаружил в продукции крупнейшего омского молочного завода антибиотики. Как пояснили в ведомстве, часть пастеризованного молока не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

В пробах, отобранных для анализа, были обнаружены остатки сульфаметазина и триметоприма, сообщают "Вести Омск". Остатки лекарственных препаратов выявлены сотрудниками лаборатории научно-исследовательского центра "Всероссийского государственного центра качества и стандартизации".

За нарушение техрегламента завод оштрафован на 50 тысяч рублей. Попытки оспорить штраф остались без удовлетворения.