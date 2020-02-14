14 февраля 202011:27 Анатолий Глянцев

Однажды таяние льдов подняло уровень моря на 4 метра. Будет ли повторение?

Более ста тысяч лет назад повышение температуры всего на два градуса привело к катастрофическому таянию антарктических ледников. Высвобожденная вода повысила уровень моря почти на четыре метра. Это может случиться снова, предупреждают исследователи. Такие выводы изложены в научной статье, опубликованной в журнале PNAS.

Период 129-116 тысяч лет назад известен как последнее межледниковье. Он разделяет предпоследнее и последнее (закончившееся около 11 тысяч лет назад) оледенение в истории Земли.

Уровень моря в ту эпоху он был на 6-9 метров выше, чем сегодня. А раз жидкой воды в последнем межледниковье было значительно больше, то льда было существенно меньше, чем сейчас. Это, по мнению геологов, делает его своеобразной моделью последствий нынешнего глобального потепления.

По подсчётам учёных, таяние льдов Гренландии могло поднять уровень моря не более чем на два метра. Ещё метр может добавить таяние горных ледников и тепловое расширение вод океана (при повышении температуры вода начинает занимать больший объём). Сам собой напрашивается вывод, что остальное поднятие обеспечили растаявшие ледники Антарктиды. Других крупных резервов воды на Земле просто нет.

Однако прямых доказательств этому почти не было. За ними и отправилась на ледяной континент команда во главе с Крисом Тёрни (Chris Turney) из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

Учёные изучили образцы льда, чтобы восстановить историю ледяного покрова.
Фото с сайта AntarcticScience.com.

Самая уязвимая часть антарктического ледяного щита — западная. Здесь большая часть льда просто лежит на морском дне, омываемая водами океана.

"Западный антарктический ледяной щит погружён в воду, и сегодня эта вода становится всё теплее и теплее", — говорит Тёрни.

Как известно, где тонко, там и рвётся. И климатологи пожелали узнать, рвалось ли здесь в последнее межледниковье и насколько громкий вышел "треск".

Учёным не пришлось бурить многометровые скважины и извлекать из них ледяные стержни. Вместо этого они отправились в район, где похожую работу проделала сама природа.

Поясним, что в некоторых районах Антарктиды чрезвычайно сильные ветры разрушают верхние слои льда, обнажая участки многотысячелетней давности. Из-за своеобразного цвета этот древний лёд так и называется голубым.

"Вместо того чтобы бурить километры льда, мы можем просто прогуляться по голубому ледяному пространству и вернуться назад на тысячелетия", — объясняет Тёрни.

Взяв образцы, учёные подвергли их многостороннему анализу. В ход пошёл изотопный состав льда, состав пузырьков воздуха, изучение вулканического пепла, оставленного хорошо известным и достаточно точно датированным извержением, и даже анализ ДНК древних бактерий.

Все эти источники информации указывали на одно и то же: в последнее межледниковье лёд здесь растаял.

Учёные выполнили компьютерное моделирование, чтобы понять, как быстро это происходило, сколько воды в итоге попало в океан и насколько в Антарктиде потеплело перед катастрофой.

Древний лёд рассказал о масштабном таянии более ста тысячелетий назад.
Фото с сайта AntarcticScience.com.

Расчёты показали, что повышения температуры менее чем на два градуса Цельсия оказалось достаточно, чтобы большая часть ледникового щита Западной Антарктиды растаяла в течение нескольких столетий. Это повысило уровень моря на 3,8 метра (!). Причём большая часть этого прироста пришлась на первые двести лет.

"Теперь у нас есть первые серьёзные доказательства того, что Западная Антарктида растаяла, и это стала причиной значительной части повышения уровня моря", — утверждает Тёрни.

Эти результаты можно назвать пугающими. Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2013 год, глобальный уровень моря поднимется в следующие сто лет на 40-80 сантиметров, причём вклад антарктических льдов ограничится пятью сантиметрами. Новое исследование показывает, что эта цифра многократно занижена.

"Парижское климатическое соглашение обязывает нас ограничить глобальное потепление в этом столетии двумя градусами Цельсия, в идеале полутора градусами, — отмечает Тёрни. — Наши результаты показывают, что нам не стоит приближаться к потеплению на два градуса".

Иными словами, человечество уже сейчас стоит на краю, за которым начнётся обвальное таяние льдов Антарктиды и повышение уровня моря на несколько метров, и это может случиться уже в этом веке.

Впрочем, пока исследователи взяли пробы лишь в одной точке Антарктики. Они планируют собрать образцы ещё из нескольких регионов, чтобы перепроверить свои данные.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как на глобальное потепление реагирует Арктика и почему это может привести к похолоданию в Западной Европе.

Текст: Вести.Наука

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