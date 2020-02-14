Беспилотные КАМАЗы выйдут на дороги общего пользования

К легковушкам-беспилотникам "Яндекса", которые с 2018-го года оттачивают навыки автономной езды на российских (а также израильских и американских) дорогах общего пользования, скоро добавятся машины "КАМАЗа" и МАДИ. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как заявил изданию профессор МАДИ Султан Жанказиев, институт уже получил от ФГУП НАМИ сертификат, разрешающий тестировать на дорогах общего пользования беспилотный Hyundai Solaris. В планах до конца 2020-го сертифицировать ещё один автомобиль.

Близкий к компании "Камазу" собеседник сообщил "Ведомостям", что у компании необходимый сертификат тоже есть. Близкий к Минпромторгу источник заявил, что грузовик-беспилотник "Камаз-4308" действительно проходит сейчас испытания в НАМИ.

Согласно изданному в ноябре 2018-го постановлению правительства № 1415, беспилотные автомобили можно тестировать на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. В ближайшее время территорию тестирования планируют расширить за счёт Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Московской, Владимирской, Нижегородской и Самарской областей, Чувашии и Краснодарского края. Благодаря этому испытания беспилотников смогут начать региональные лаборатории.