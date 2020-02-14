14 февраля 202012:19

Названы места с самыми большими популяциями женихов и невест

Фото: Scott Webb / Unsplash

В День всех влюбленных Медиаофис Всероссийской переписи населения 2020 года (ВПН-2020) обнародовал свежие данные Росстата о количестве браков и разводов, а также о том, в каких регионах России живет больше всего невест и женихов.

Оказалось, самые большие "популяции" невест в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях: в этих регионах доля мужчин составляет меньше половины — 45 процентов от всего населения.

Женихов же больше в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае: здесь проживает наибольшее число не состоящих в официальном браке мужчин в возрасте от 16 и старше.

При этом сообщается, что по данным за 2019 год оптимистичной оказалась статистика браков и разводов: граждане России стали чаще регистрировать браки и реже разводиться.

Согласно данным Росстата, в минувшем году (по сравнению с 2018-м) было заключено на 24 тысячи браков больше, а разводов — на 56 тысяч меньше.

Комментируя эти данные, завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова отметила, что сейчас новые семьи активно создают молодые люди в возрасте от 25-29 лет – по ее словам, "отголоски последнего советского бэби-бума".

Этим, по ее словам, и объясняется некоторый рост числа браков.

Что же касается уменьшения числа разводов, то, по мнению Егоровой, это можно объяснить двумя причинами: во-первых, в России растет число незарегистрированных браков. Соответственно, становится и меньше разводов.

"При этом, в отличие от браков, на развод люди решаются и через год, пять и двадцать лет с момента образования семьи, — отмечает Егорова. — А поскольку число браков сокращается уже довольно давно, то падает и количество разводов".

Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва (на 4 тысячи больше, чем годом ранее). Одновременно в столице зафиксировано и снижение количество разводов.

А вот увеличилось оно в 2019 году в пяти регионах страны: в Подмосковье, Краснодарском крае, Удмуртии, Карелии и в Чеченской Республике.

При этом в Медиаофисе ВПН-2020 напоминают, что актуализированные данные о семейном и брачном составе населения России, а также о численности детей в семьях станут известны после Всероссийской переписи населения, которая пройдет с применением цифровых технологий с 1 по 31 октября 2020 года.

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