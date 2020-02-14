Российский участок маршрута из Европы в Китай будет готов не раньше 2027 года

Создание российской части международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай" отстает на 7 лет, и будет завершено не ранее 2027 года. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам проверки эффективности расходования бюджетных средств на создание маршрута в 2019 году.

Вместе с тем, аудиторы уточняют, что часть маршрута на территории России будет построена раньше, пишет ТАСС. Однако ее полноценное функционирование будет невозможно до завершения работ в 2027 году на участке "Владимир — Канаш". Эта автодорога расположена в центре международного транспортного маршрута и создает эффект "бутылочного горлышка".

Как передает ГТРК "Оренбург" в Счетной палате напомнили, создание международного транспортного маршрута из Европы в Китай согласно заключенному в 2014 году соглашению правительств государств — членов ШОС должно было закончиться в 2020 году. По территории России транспортный коридор должен пройти от Петербурга через Оренбург до Сагарчина на границе с Казахстаном. А в полный маршрут включены трасса М-11 "Москва — Санкт-Петербург", строящаяся ЦКАД и будущая новая автотрасса "Москва — Казань".