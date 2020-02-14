Мария Аронова о режиссере Крыжовникове: он - главный "родитель" фильма "Лёд 2"

Актриса Мария Аронова, которая исполнила роль тренера в фильме "Лёд 2", говорит, что была потрясена тем, как работает режиссер Жора Крыжовников. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Олегу Пакшину.

Вся съемочная группа называла его исключительно Андрей Николаевич (таково настоящее имя режиссера). По словам Ароновой, атмосфера на площадке, отношение актеров к материалу, знание текста – это все его заслуга.

"Это исключительно его работа, потому что главным "родителем" вообще считается режиссер, для меня, по крайней мере!", — говорит она.



Для Ароновой важно, чтобы не было каких-то "прибитых гвоздями точных фраз или точной идеи". Она всегда могла подойти к режиссеру и высказать свое мнение о сценарии, видении роли. Актриса была потрясена тем, что Андрей Николаевич настолько готов к диалогу, готов садиться сам со сценарной группой, "все переписывать, перелопачивать, переделывать". И все это он делал с большим терпением и пониманием актерской природы.

"Человек, у которого открыты уши в хорошем смысле этого слова, открыты глаза, человек очень профессиональный, человек с абсолютно четким пониманием, куда он нас ведет – вот это счастье", — считает актриса.

Мария Аронова признается, что ей очень понравилось работать с Андреем Николаевичем, и она была бы счастлива, если бы он позвал ее в новый кинопроект или придумал что-то в театре. Потому что, по ее мнению, хороших и талантливых актеров сейчас очень много, а с режиссерами – большой дефицит.

"И когда ты встречаешь на своем пути талантливого человека, человека, которому ты доверяешь, человеку, с которым интересно, как он тебя и так, и сяк, и наперекосяк – это счастье небывалое! – говорит Аронова. – Дай Бог ему вообще творческой жизни, дай Бог!".

Фильм "Лёд 2" вышел на экраны на экраны в День всех влюбленных — 14 февраля. Но еще до начала своего официального проката картина заработала более 60 миллионов рублей.

"Лёд 2" – это продолжение первой части истории о фигуристке Наде (Аглая Тарасова) и хоккеисте Саше (Александр Петров). У главных героев родилась дочь, которую сыграла девятилетняя Виталия Корниенко. Романтическая сказка с вновь начинается в одном из красивейших мест России – на озере Байкал, но авторы придумали совершенно неожиданное продолжение истории. Фильм снят при поддержке телеканала "Россия 1".