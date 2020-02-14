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14 февраля 202011:55

5 секторов мировой экономики, пострадавших из-за коронавируса

Cheng Min/Global Look Press/Keystone Press Agency

Вспышка коронавируса уже сейчас оказывает негативное влияние на мировую экономику, и эксперты прогнозируют, что негативное влияние будет иметь длительное действие.

Страдают от эпидемии самые разные отрасли — от автомобильного производства до туризма. Фондовые рынки также реагируют на эпидемию в Китае, так как экономика этой страны составляет шестую часть от мировой экономики и оказывает существенное влияние практически на все отрасли.

Ниже мы расскажем об основных секторах мировой экономики, пострадавших из-за коронавируса.

Цепочки поставок

Многие компании были вынуждены приостановить производство на предприятиях Китая из-за ограничений на въезд, которые наложил Китай в связи с вспышкой вируса.

В частности, Airbus приостановил производство в Тяньцзине. Предприятие в этом городе производит около шести самолетов A320 в месяц, поэтому остановка производства может оказать существенное негативное влияние на показатели компании.

Есть и другие компании, которые были вынуждены пойти на аналогичные меры, среди них — Toyota, General Motors и Volkswagen.

Влияние коронавируса связано не только с Китаем. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai также приостановил производственные линии из-за сбоев в поставках запчастей между Южной Кореей и Китаем.

Еще у одного крупного автопроизводителя — Honda – три завода в китайской Ухани, центре распространения коронавируса.

Туризм

За последние годы число китайских туристов, путешествующих по всему миру, резко выросло. И если в 2000 году число китайских туристов составляло всего 10.5 миллионов, то в 2018 году оно достигло уже 150 миллионов человек. Это говорит о том, что туризм – это одна из отраслей, которая больше всего пострадала из-за вспышки коронавируса.

Коронавирус негативно повлиял на ближайшие к Китаю направления, прежде всего это Япония, где китайские туристы составляют 40% всех приезжающих в страну и тратят больше всего денег.

Теперь же многие круизные лайнеры из Китая не допускаются в порты страны, пока пассажиры не пройдут проверку на наличие вируса.

Royal Caribbean отозвала восемь поездок в Китай. Компания не допускает на свои суда всех пассажиров, которые были на территории Китая или Гонконга в течение последних 15 дней. Такие ограничения могут обойтись компании в 50 миллионов долларов.

Туристический сектор Таиланда также находится под угрозой. Экономика страны находится в непростом положении, и китайские туристы дают экономике страны до 4% ВВП.

Также негативное влияние испытывают на себе и другие популярные туристические направления, такие как Бали. Ассоциация турагентов Индонезии заявила о том, что 10 000 китайских туристов отменили путешествие на Бали всего за один день.

Параллельно с этим страдают и авиакомпании, которые также отмечают снижение пассажиропотока. Кроме того, авиакомпаниям приходится отменять рейсы в Китай и из него. Так, Cathay Pacific сократила число рейсов в Китай на 90%. Авиакомпания попросила 27 000 сотрудников взять неоплачиваемый отпуск на три недели, чтобы компания смогла справиться с кризисом.

Еще одна отрасль, связанная с туризмом – это отели. Они также терпят убытки, так как туристы отменяют поездки, следовательно, отменяются брони отелей.

Индустрия красоты

Эксперты банка UBS отмечают, что индустрия красоты может оказаться под угрозой серьезного кризиса из-за вспышки коронавируса.

Дело в том, что этот сектор существенно зависит от розничных покупателей. А это в свою очередь означает, что на китайский рынок приходится существенная доля бизнеса, так как китайские потребители – одни из самых активных в мире.

Аналитики UBS полагают, что компания Estée Lauder особенно уязвима к ситуации вокруг коронавируса, так как на Китай приходится половина всех доходов компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Люксовая одежда

Люксовый бренд Burberry, а также другие бренды этой категории, отмечают, что их бизнес в Китае находится в очень сложном положении, которое может существенно ухудшиться, если коронавирус продолжит распространяться.

Ранее СМИ сообщали, что 24 магазина Burberry из 64 на материковом Китае были временно закрыты из-за вспышки вируса.

Аналитики UBS также отмечают негативное влияние вируса на все товары категории люкс.

Алкогольные напитки

Еще один сектор, который ощущает на себе негативное влияние эпидемии, это сектор алкогольных напитков.

Аналитики UBS отмечают, что наиболее уязвимыми считаются такие бренды, как Brown-Forman, Diageo, Pernod Ricard и Rémy Martin.

В своем обзоре они отмечают, что в связи с сокращением числа международных путешествий стоит наблюдать сокращение числа покупок в Asia Duty Free, что негативно скажется на продажах этих брендов. Помимо прочего, негативное влияние также оказывают протесты в Гонконге, отмечают эксперты банка.

Аналитики Moody's также полагают, что распространение заболевания окажет негативное влияние на потребление в Китае европейских алкогольных напитков, при этом Китай является одним из крупнейших рынков сбыта для этих брендов.

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