Lada Granta превратится в могучий грузовик

Грузовички с рессорами в задней подвеске на базе Lada Granta выпускаются достаточно давно и пользуются определенной популярностью, к примеру, среди служб доставки в мегаполисах. Сейчас в ВИС-Авто решили побороться с их главным недостатком - ограниченной грузоподъемностью.

Компания, строящая на базе "Гранты" не только пикапы, но и фургоны, и рефрижераторы, планирует разработать новую модель. Как утверждает издание "АвтоБрокер", грузоподъемность нового пикапа должна достичь одной тонны, что должно сделать его особенно привлекательным для коммерческих перевозок.

Возможности нынешнего пикапа не превышают 800 кг, фургон на базе "Гранты" может перевезти примерно на центнер меньше. Даже куда более крупный и проходимый УАЗ Пикап по официальным характеристикам имеет грузоподъемность порядка 765 кг. Соответственно, в ВИС-Авто пришли к выводу, что сегмент однотонных "рабочих лошадок" в нашей стране практически пустует и оказались не прочь его занять.

Как именно будет выглядеть Lada Granta, на которую можно навьючить тонну груза, пока неясно. Рессоры в задней подвеске определенно никуда не денутся, но задние колеса такого пикапа вполне могут стать и двускатными. Сроки реализации проекта не называются, однако, судя по всему, на эту идею фирму натолкнули запросы рынка.

Транспорт для грузоперевозок на базе "Гранты" существует вполне официально с полного одобрения АвтоВАЗа. За двухместный ВИС-Авто с 87-сильным мотором и бортовой платформой размерами 1860х1620х330 мм компания попросит минимум 703 000 рублей.