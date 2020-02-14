Гарвард и Йель обязали отчитаться о подарках из России и Китая

Два крупнейших американских университета — Гарвард и Йель — оказались в центре коррупционного скандала. Разгорелся он из-за подарков, которые в учебных заведениях не задекларировали. И все бы ничего, если бы их общая сумма не исчислялась сотнями миллионов долларов.

Подарки на 375 миллионов долларов — именно столько, как уверяют в Министерстве образования США, не задекларировали сразу две элитные кузницы кадров — Йельский университет и Гарвард.

"Это вопрос прозрачности. Если университеты и колледжи принимают подарки и деньги в рамках контрактов, то налогоплательщики заслуживают того, чтобы знать эту информацию. Сейчас мы пытаемся узнать ее, однако все больше убеждаемся в том, что многие занижают данные ли вовсе не сообщают их", — сообщила Бетси Девос, министр образования США.

В отношении двух из восьми университетов знаменитой "Лиги плюща" начали расследование. И, казалось бы, благая цель — избежать коррупции в сфере образования. Но вот только подобным образом, как считают эксперты, американские власти вновь попытались открыть так называемую охоту на ведьм — теперь в сфере образования. В списке якобы незадекларированных дарителей Китай, Иран и Россия. И это совсем неудивительно. Эти страны, по мнению Вашингтона, могут финансировать университеты, чтобы получать от них нужную информацию.

"Вообще, ситуация в США сейчас похожа на эпоху маккартизма, когда увольняли и сажали за решетку только лишь по подозрению в связях с красными. Только сейчас список врагов расширился. Американская администрация жестко давит на ведущие вузы, которые являются центрами подготовки элиты. Их загоняют в ложе своих политических приоритетов", — объясняет Александр Шатилов, декан социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ.

В американском перечне незадекларированных дарителей инновационный центр "Сколково", "Лаборатория Касперского" и китайская компания Huawei. Однако не все названные компании в курсе того, что когда-либо вступали в отношения с Гарвардом или Йелем.

"Мы никак не оцениваем этот материал, потому что данная информация является недостоверной. У фонда "Сколково" никогда не было ни договоров, ни сотрудничества с этими университетами", — заявила Александра Барщевская, пресс-секретарь инновационного центра "Сколково".

Политологи уверены, что этот скандал возник сейчас вовсе не просто так.

"Я думаю, что этот всплеск подобного рода подбора информации связан с тем, что президент вошел весьма основательно в промежуточные выборы. И те, кто противодействовал ему в 2016 году, сейчас возобновляют свои попытки", — объясняет Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова.

При этом Штаты сами активно используют другие страны для того, чтобы продвигать свои интересы. Чего стоит только идея американского миллиардера Джорджа Сороса, который собрался инвестировать более миллиарда долларов на создание глобальной сети университетов по всему миру со вполне конкретными целями.

"Всем известна поговорка одного из госсекретарей: он сукин сын, но он наш сукин сын. Она очень применима к Соросу. На все его художества они закрывают глаза, потому что он действует в русле их внешней политики. Они пытаются давить на любые, даже самые безобидные контакты американских вузов", — считает Александр Шатилов, декан социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ.

Попытка надавить на американские вузы со стороны американского правительства далеко не первая. Буквально несколько дней назад газета The Wall Street Journal сообщила об аресте химика Чарльза Либера из Гарварда за предоставленные Вашингтону ложные сведения о сотрудничестве с Министерством обороны Китая. По данным следствия, он контактировал с одним из технологических университетов и даже основал там лабораторию без ведома и разрешения Гарварда. Кроме того, он якобы дал недостоверную информацию о своих связях и контактах в рамках программы по поиску талантов в Китае. Вашингтон уверен, что все это — прямая угроза национальной безопасности страны.