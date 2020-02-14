Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги. Он заменил на этом посту Дмитрия Чернышенко, занявшего пост вице-премьера в правительстве России.

Дмитрий Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с 2014 года, сложил с себя полномочия после назначения в правительство. Совет директоров лиги единогласно избрал новым президентом Алексея Морозова.

Алексей Морозов, которому 16 февраля исполнится 43 года, известный российский хоккеист, серебряный призер Олимпиады-1998 в Нагано, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса". В 2014 году Алексей Алексеевич завершил карьеру игрока и занимал пост вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея.