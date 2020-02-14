Скандал вокруг Романа Полански оставил премию "Сезар" без киноакадемиков

Руководство французской кинопремии "Сезар" в полном составе ушло в отставку. Это произошло после объявления номинантов, передает телеканал "Россия 24".

Фильм режиссера Романа Полански "Офицер и шпион" был обозначен в 12 категориях. Такое решение раскритиковали феминистские организации.

Кроме того, 400 деятелей мира кино подписали письмо с требованием реформировать академию. Экс-дирекция "Сезара" решила, что отставка — это единственный способ успокоить ситуацию.

В 70-х годах Полански обвинили в совращении несовершеннолетней модели. Он заключил сделку с правосудием, признав себя виновным. После чего бежал из Штатов, поскольку дело было не закрыто. С тех пор в харассменте Полански обвинили еще несколько женщин.

Премия "Сезар" вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа с 1976 года. Она получила название в честь известного скульптора-авангардиста Сезара Бальдаччини.

45-я церемония награждения пройдет 28 февраля во французской столице в концертном зале Плейель.