Большинство американцев назвали работу Байдена-младшего на Украине неуместной

Большинство американских избирателей считает, что сын Джо Байдена не должен работать на украинскую газовую компанию, поскольку его отец руководил внешнеполитическими инициативами в стране, показали результаты опроса Politico и Morning Consult.

Украинское "дело Байдена" уже привело к импичменту президента США Дональда Трампа из-за оказания давления на власти Украины с целью расследования деятельности Байдена-младшего.

Опрос показал, что избиратели разделились на 47-47 процентов по поводу того, должен ли был сенат США оправдывать Трампа на прошлой неделе.

С другой стороны, 52 процента избирателей считают, что сыну Байдена, Хантеру Байдену, не надо было устраиваться на работу в украинскую фирму Burisma, а 18 процентов посчитали это было уместным. В то же время 57 процентов сказали, что из-за этого случился скандал, а 19 процентов, что это не так.

Тем не менее, 40 процентов опрошенных заявили, что украинское "дело Байдена" не будет иметь никакого значения для них во время голосования, в то время как 31 процент заявили, что уровень их поддержки снизился, а у 8 процентов — вырос.

Опрос Politico и Morning Consult был проведен с 7 по 9 февраля, до предварительных выборов в Нью-Гемпшире. Опрос затронул 1996 зарегистрированных избирателей с помощью онлайн-методологии и имеет погрешность плюс или минус 2 процентных пункта.