Астронавт Кристина Кук опубликовала трогательное видео встречи с собакой

Астронавт Кристина Кук, вернувшаяся с Международной космической станции (МКС), опубликовала трогательное видео. На нем запечатлено, как дома ее встретила любимая собака.

"Даже не знаю, кто из нас больше волновался. Я рада, что она не забыла меня за год", – написала Кох в Instagram.

6 февраля американка Кристина Кук, а также россиянин Александр Скворцов и итальянец Лука Пармитано вернулись с МКС. Пилотируемый корабль "Союз МС-13" приземлился в Казахстане. Пармитано на посту командира МКС сменил космонавт Олег Скрипочка.

Кристина Кук провела на МКС 328 дней. Она побила рекорд по длительности пребывания женщины в космосе.