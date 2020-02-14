Алексей Морозов: со следующего года в КХЛ будет введен потолок зарплат

Алексей Морозов, избранный президентом Континентальной хоккейной лиги, обозначил основные направления деятельности нового руководства КХЛ. В частности, со следующего сезона в лиге будет введен потолок зарплат.

Морозов сообщил, что будет придерживаться плана развитии лиги "Стратегия 23" "Лига движется в правильном направлении. Мы будет вводить не только потолок, но и пол зарплат. Реформы находятся в стадии проработки", — приводит слова Алексея Морозова РИА Новости.

Алексей Морозов поблагодарил своего предшественника Дмитрия Чернышенко за проделанную работу. "Благодарю вас за то, что вывели лигу на новый уровень. Мне досталось хорошее наследство. Буду продолжать ваши начинания".

Новый президент КХЛ коснулся возможного расширения КЛ. "Нам интересен рынок Европы и Азии. Будем изучать эти направления", — сказал Алексей Морозов.