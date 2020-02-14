Hyundai привезет в Женеву концептуальный спортседан на электротяге

Корейские стилисты порой вспоминают о дизайнерских корнях марки Hyundai, и, судя по тизерам новейшего концепт-кара, без обращения к архивам не обошлось и на этот раз. В остальном Hyundai Prophecy обещает стать исключительно современным.

"Hyundai Prophecy не следует трендам. Он подчеркивает вечную красоту, которая выдержит любое испытание временем", - заявил глава глобального дизайн-центра Hyundai СанЮп Ли. Между тем, экстерьер концепта - это недвусмысленный намек на будущее. Утверждается, что внешность Prophecy выполнена в соответствии с новейшей дизайнерской политикой компании, и более того - именно так будут выглядеть будущие электромобили Hyundai.

Соответственно, Hyundai на электротяге получат плавные обводы, динамичные силуэты, обилие светодиодов по кузову (возможно, умеющих рисовать пиксельные пиктограммы, как это уже было показано на концепте Hyundai 45) и мускулистые колесные арки. А вот доживет ли до конвейера сам концепт, пока неизвестно.

Неясно также, какой именно силовой установкой снабдили Prophecy, но учитывая его внешность и задекларированный статус спортседана, она должна оказаться весьма мощной.

О своих планах по электрификации серийной модельной линейки Hyundai обещает рассказать во время публичного дебюта концепта. Намечен он на 3 марта и состоится в рамках открытия международного автосалона в Женеве.