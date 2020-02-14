"МегаФон" предложил клиентам стримить игры из "облака"

Сотовые операторы начали все активнее осваивать новую нишу, облачный гейминг. Так, "Мегафон" запускает облачный игровой сервис вместе с компанией Loudplay. По мнению экспертов, аудитория компьютерных игр будет постепенно переходить на облачные технологии, пишет "Коммерсант".

В "Мегафоне" уже разработали специальные тарифы для пользователей облачного гейминга. 3 часа игрового времени в месяц будут стоить 130 рублей, а 15 часов - 550 рублей. В оба пакета входят предустановленные игры, такие как Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft. А в тариф за 550 рублей в месяц включен еще и бесплатный просмотр фильмов игровой тематики из "Мегафон ТВ".

Главное преимущество игровых облачных сервисов: для них подходит компьютер или ноутбук любой мощности, так как сама игра запускается на удалённом сервере, и картинка стримится на экран пользователя из облака.

Российские операторы заинтересовались облачными игровыми сервисами вслед за американскими компаниями. Tele 2 тоже планирует запустить свой игровой сервис совместно с GFN.ru. "Билайн" же облачный гейминг анонсировал еще в октябре прошлого года. МТС тестировала технологию вместе с Loudplay в середине 2019-го.