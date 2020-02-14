Российские производители ракет продали оружия на сотни миллионов долларов

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" поставила за рубеж продукции на 700 миллионов долларов в 2019 году. Список покупателей насчитывает 8 стран, рассказал глава компании Борис Обносов на брифинге, посвященном итогам минувшего года.

Общая выручка всех предприятий, которые входят в корпорацию, составила 230 миллиардов рублей, цитирует генерального директора "ТРВ" агентство ТАСС. В итоге чистая прибыль составила 20 миллиардов, что неплохо, отметил Обносов. Портфель экспортных заказов "Тактического ракетного вооружения" составляет 2,9 миллиарда долларов.

Также глава корпорации рассказал о новых разработках, среди которых вооружение для перспективного ударного дрона "Охотник" и разведывательно-ударного беспилотника "Орион", пишет агентство РИА Новости. Речь идет о боеприпасах весом от 50 до 100 килограммов.

Кроме того, Обносов рассказал, с какими проблемами сталкиваются инженеры при разработке ракет для истребителя пятого поколения Су-57. Боеприпасы, которые размещаются внутри фюзеляжа самолета, должны быть компактнее: со складными крыльями, стабилизаторами и рулями. Это новое направление работы для "ТРВ", пояснил глава компании. Все-таки раньше отсеки под ракеты имела только стратегическая авиация, а обычные истребители несли вооружение под крыльями.

Что касается гиперзуковых комплексов, то сейчас в России ведется несколько десятков проектов в этой области. Ими занимаются, например, "НПО машиностроения", ЦАГИ и Центральный институт авиационного моторостроения.