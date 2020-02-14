Лукашенко заявил, что в интеграции "нет ничего плохого"

Минск и Москва продолжат работу по интеграционным "дорожным картам". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что "в этом нет ничего плохого".

Вместе с тем, по его словам, создание наднациональных органов и других объединений пока не обсуждается. Речь идет только о чисто экономических вопросах интеграции, передает агенство БелТА.

На прошлой неделе в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам переговоров лидеров двух государств решено, что Белоруссия будет получать газ на условиях 2019 года.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин якобы предлагал Лукашенко объединение двух стран. По его словам, на встрече обсуждалось лишь углубление интеграции.