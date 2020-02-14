Азат Кадыров назначен заместителем министра спорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Азата Кадырова на пост первого заместителя министра спорта. Кадыров заменит на этом посту Сергея Косилова.

Азат Кадыров занимал пост гендиректора исполнительной дирекции Универсиады-2013. После Универсиады он занял должность генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов". Дирекция отвечала за организацию в Казани матчей чемпионата мира по футболу-2018 и чемпионата мира по водным видам спорта-2015.

Азат Кадыров станет первым заместителем Олега Матыцина, который занял пост министра спорта в новом правительстве. Матыцин сменил на посту министра Павла Колобкова.