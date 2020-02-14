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Фильм "Лёд 2" 1 час назад

14 февраля 202014:13

Подарок ко Дню святого Валентина: "Лёд 2" вышел в прокат

14 февраля в широкий прокат вышла долгожданная вторая часть фильма "Лёд". Компании "Водород" и Art Pictures при участии телеканала "Россия 1" сделали зрителям настоящий подарок ко Дню святого Валентина.

Примечательно, что исполнитель одной из главных ролей Александр Петров поначалу не хотел сниматься в сиквеле. Однако продюсерам удалось переубедить его: идея Петрову понравилась, и он согласился на съемки. Результатом актер доволен: по его словам, "Лёд 2" – важный фильм, который "отвечает на вопросы и детей, и взрослых".

"Многие дети правильно сделают, что поведут туда своих родителей, потому что и родителям есть что посмотреть, на что обратить внимание. Это не просто какой-то мультфильм, какая-то сказка только для детей", – сказал Петров.

Одной из первых картину посмотрела певица Светлана Лобода. По словам артистки, она не могла пропустить такой фильм о любви в преддверии 14 февраля.

"Во-первых, я знаю, что это кино создала одна из самых лучших команд нашей страны, во-вторых, я люблю нашего режиссера, в-третьих, я обожаю Петрова", – призналась она.

Телеведущая Дарья Златопольская отметила работу юной актрисы Виталии Корниенко.

"Там играет Вита Корниенко. Все, кто смотрел "Синюю птицу", знают, что это одна из наших победительниц. Здесь она играет главную роль", – напомнила Златопольская.

Сама Виталия, рассказывая о работе с актрисой Марией Ароновой, отметила, что та "делилась с ней актерскими секретиками". Получить новый опыт довелось не только юной артистке. По словам Марии Ароновой, она тоже получила новые впечатления.

"Ты заходишь в абсолютно новую историю, будучи уже рожденным персонажем, – пояснила она в эксклюзивном интервью Олегу Пакшину. – Вот это, конечно, тяжелое испытание для меня было. Но это очень интересно, скажу вам честно".

По словам Ароновой, фильм получился довольно драматичным по сравнению с первой частью.

"Это достаточно серьезная история, она будет полна драматизма, с одной стороны. С другой стороны, также остается романтика, также остается ощущение полета, ощущение каких-то побед, – отметила актриса. – Помимо каких-то развлечений мы же все-таки должны разговаривать о чем-то! Вот я в этом фильме, во втором, говорила именно об этом: какое количество ошибок мы как родители совершаем".

"Лёд 2" еще до выхода в прокат сумел заработать более 60 миллионов рублей. Продолжением истории о фигуристке Наде и хоккеисте Саше стал рассказ о судьбе их дочери Нади, которая пошла по стопам матери и тоже занялась фигурным катанием.

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