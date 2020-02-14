Новейший десантный корабль испытал системы высадки боевой техники

Российский большой десантный корабль "Петр Моргунов" провел испытательную высадку боевой техники на воду. Тестирование заняло два дня, однако потом погода испортилась и БДК был вынужден вернуться в порт. Об этом агентству ТАСС рассказал представитель судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов. Как только море успокоится, испытания продолжатся.

"Петр Моргунов" – это второй десантный корабль проекта 11711 для российского ВМФ. Первый, "Иван Грен", несет службу на Северном флоте России с 2018 года. Всего отечественный Вооруженные силы купили четыре БДК этого типа.

Длина "Петра Моргунова" – 120 метров, ширина – 16 метров, водоизмещение – 5 тысяч тонн. Он способен перевозить на борту до 300 бойцов, 13 танков или 20 БТР и БМП.