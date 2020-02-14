Тема:

Коронавирус 6 минут назад

14 февраля 202015:13

Нет доказательств, что я заразна: "коронавирусная беглянка" готовится к суду

Суд над сбежавшей из карантина по коронавирусу Аллой Ильиной назначен на утро 17 февраля. Об этом сообщила сама беглянка в эфире программы "60 минут", добавив, что сейчас экстренно собирает документы и свидетелей для суда.

Алла рассказала, что 14 февраля ознакомилась с иском. В нем содержится требование отправиться на 2 недели в изоляцию и сдать два анализа. При этом девушка недоумевает, почему не может сдать эти анализы дома. Также Ильина отметила, что в ее деле нет никаких документов, свидетельствующих о том, что она может быть потенциально заразной.

"Нет никаких доказательств того, что я могу быть заразная. Есть три подтвержденных анализа, что я здорова. У меня закончился инкубационный период. Моя квартира не поставлена на карантин, никто об этом не уведомил. Я готова даже на свои деньги хоть каждый день сдавать анализы. Почему для этого меня нужно изолировать еще на две недели?" — возмущается девушка.

Претензии относительно порчи имущества и побега из карантина в иске не предъявляются, утверждает она.

В конце января жительница Санкт-Петербурга вернулась в город из Китая, где сейчас отмечается вспышка коронавируса COVID-19. 6 февраля девушка была госпитализирована в инфекционную больницу имени С.П. Боткина. Однако на следующий день она, взломав электронный замок, самовольно покинула медучреждение.

На сегодняшний день известно, что инкубационный период у коронавируса варьируется от 1 до 24 дней. Врачи не могут быть уверены на 100% в том, что Алла Ильина не представляет никакой угрозы для окружающих. Поэтому в Петроградский районный суд был подан иск о принудительной госпитализации девушки. Однако ее адвокат Виталий Черкасов считает, что она не попадает ни под административную, ни под уголовную ответственность.

Ранее по теме

Сейчас

15:08

Вертолет Ми-8 рухнул сразу после взлета на Ямале

14:42

Артамонов стал сенатором

13:28

Лукашенко заявил, что в интеграции "нет ничего плохого"

12:57

Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

12:23

Правительство разработало меры по улучшению лечения рака

12:15

Президент распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию

10:47

В Подмосковье поймали финансиста ИГ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Поправки в Конституцию: Песков ответил на вопрос о голосовании в выходной

Поправки в Конституцию: Песков ответил на вопрос о голосовании в выходной

1 час назад
Лукашенко заявил, что в интеграции "нет ничего плохого"

Лукашенко заявил, что в интеграции "нет ничего плохого"

1 час назад
Мишустин: правительство разработало меры по улучшению лечения онкологии

Мишустин: правительство разработало меры по улучшению лечения онкологии

2 часа назад
Песков напомнил Зеленскому о "выборе в сторону мечты"

Песков напомнил Зеленскому о "выборе в сторону мечты"

21 минута назад
Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность россиян

Москва уверена, что Анкара обеспечит безопасность россиян

1 час назад
Онищенко объяснил, почему в России нет эпидемии ВИЧ

Онищенко объяснил, почему в России нет эпидемии ВИЧ

45 минут назад
Подарок ко Дню святого Валентина: "Лёд 2" вышел в прокат

Подарок ко Дню святого Валентина: "Лёд 2" вышел в прокат

1 час назад
Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в электричке Москва - Тверь

Трое мужчин избили и изнасиловали женщину в электричке Москва - Тверь

34 минуты назад
Зарегистрирован российский тест на коронавирус

Зарегистрирован российский тест на коронавирус

4 часа назад
"Агент КГБ Сандерс, просыпайтесь!": пранкеры разыграли кандидата в президенты США

"Агент КГБ Сандерс, просыпайтесь!": пранкеры разыграли кандидата в президенты США

3 часа назад
Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

Песков разоблачил вранье про Патрушева и Зеленского

1 час назад
На даче бывшего прокурора Северной Осетии нашли труп его гражданской жены

На даче бывшего прокурора Северной Осетии нашли труп его гражданской жены

4 часа назад
Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

Нужна помощь: Андрюшу Стреченя спасет операция на сердце

10.02.2020 09:00
Новейший десантный корабль испытал системы высадки боевой техники

Новейший десантный корабль испытал системы высадки боевой техники

48 минут назад
Большинство американцев назвали работу Байдена-младшего на Украине неуместной

Большинство американцев назвали работу Байдена-младшего на Украине неуместной

52 минуты назад
Погода выходных: готовимся к весне

Погода выходных: готовимся к весне

55 минут назад
Госпрограммы льготного кредитования могут продлить

Госпрограммы льготного кредитования могут продлить

1 час назад
Смартфон лишил алиби хитроумного вора из Югры

Смартфон лишил алиби хитроумного вора из Югры

1 час назад
Саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы мира в спринте двоек

Саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов – чемпионы мира в спринте двоек

1 час назад
Миллионы рублей присвоило руководство школы-интерната в Тверской области

Миллионы рублей присвоило руководство школы-интерната в Тверской области

1 час назад
Азат Кадыров назначен заместителем министра спорта

Азат Кадыров назначен заместителем министра спорта

1 час назад
"Призрак" неизвестного вида человека был обнаружен в ДНК жителей Западной Африки

"Призрак" неизвестного вида человека был обнаружен в ДНК жителей Западной Африки

1 час назад
Фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

Фигуристка Бетина Попова завершила карьеру

1 час назад
В Перми уволили медбрата, который хвастался в интернете убийствами пациентов

В Перми уволили медбрата, который хвастался в интернете убийствами пациентов

2 часа назад
Астронавт Кристина Кук опубликовала трогательное видео встречи с собакой

Астронавт Кристина Кук опубликовала трогательное видео встречи с собакой

2 часа назад
Hyundai привезет в Женеву концептуальный спортседан на электротяге

Hyundai привезет в Женеву концептуальный спортседан на электротяге

2 часа назад
Скандал вокруг Романа Полански оставил премию "Сезар" без киноакадемиков

Скандал вокруг Романа Полански оставил премию "Сезар" без киноакадемиков

2 часа назад
Гарвард и Йель обязали отчитаться о подарках из России и Китая

Гарвард и Йель обязали отчитаться о подарках из России и Китая

2 часа назад
Сингапур ожидает серьезного урона из-за вспышки коронавируса

Сингапур ожидает серьезного урона из-за вспышки коронавируса

2 часа назад
Российские саночники пробились в финал в спринте чемпионата мира.

Российские саночники пробились в финал в спринте чемпионата мира.

2 часа назад
В Волгограде мужчина с шашкой проломил голову бывшему мужу своей супруги. Видео

В Волгограде мужчина с шашкой проломил голову бывшему мужу своей супруги. Видео

2 часа назад
В Москве очередная сомнительная юридическая контора оставила с носом своих клиентов

В Москве очередная сомнительная юридическая контора оставила с носом своих клиентов

2 часа назад
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

2 часа назад
Уехали насовсем: принц Гарри и Меган Маркл закрыли свой офис в Букингемском дворце

Уехали насовсем: принц Гарри и Меган Маркл закрыли свой офис в Букингемском дворце

2 часа назад
Названы места с самыми большими популяциями женихов и невест

Названы места с самыми большими популяциями женихов и невест

2 часа назад
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

3 часа назад
Беспилотные КАМАЗы выйдут на дороги общего пользования

Беспилотные КАМАЗы выйдут на дороги общего пользования

3 часа назад
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

3 часа назад
Однажды таяние льдов подняло уровень моря на 4 метра. Будет ли повторение?

Однажды таяние льдов подняло уровень моря на 4 метра. Будет ли повторение?

3 часа назад
В пробах боксера Кушиташвили обнаружены следы кокаина

В пробах боксера Кушиташвили обнаружены следы кокаина

3 часа назад
В Подмосковье поймали финансиста ИГ

В Подмосковье поймали финансиста ИГ

4 часа назад
Решетова и Тимати впервые показали лицо сына

Решетова и Тимати впервые показали лицо сына

4 часа назад
Пеле опроверг слухи о своей депрессии

Пеле опроверг слухи о своей депрессии

4 часа назад
Вести.net: лидером главного мобильного фоторейтинга стал смартфон Xiaomi

Вести.net: лидером главного мобильного фоторейтинга стал смартфон Xiaomi

4 часа назад
Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

Найден способ продолжить получать обновления Windows 7

4 часа назад
Путин распорядился увековечить память Лужкова

Путин распорядился увековечить память Лужкова

5 часов назад
Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

6 часов назад
Новые материалы сайта "Путин. 20 лет": ЧМ по футболу, открытие Крымского моста и Сирия

Новые материалы сайта "Путин. 20 лет": ЧМ по футболу, открытие Крымского моста и Сирия

13 часов назад
В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

В мессенджерах появились стикеры по мотивам фильма "Одесский пароход"

12.02.2020 17:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку