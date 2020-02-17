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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

17 февраля 202008:25

Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 14-летнем Егоре Митрохине из города Первоуральска Свердловской области.

У мальчика с шести месяцев возникли проблемы с кишечником. Точный диагноз ему поставили только в четыре года, когда Егора госпитализировали в тяжелом состоянии и экстренно прооперировали – удалили большую часть кишечника. Затем мальчик перенес еще несколько тяжелых операций, сейчас у него нарушено усвоение пищи и Егор по жизненным показаниям нуждается в специализированном питании. Но это питание стоит больших денег, у многодетной семьи Мирохиных нет таких средств

Из письма Яны Митрохиной, мамы Егора: "В четыре года у сына произошел заворот кишок. Под угрозой развития воспаления Егора экстренно прооперировали: сыну практически полностью удалили тонкую кишку и часть толстой. Состояние было стабилизировано, но Егор сильно потерял в весе, началось обезвоживание. Для дальнейшего лечения нас направили в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. В этой клинике Егор перенес несколько сложных операций. Ему удлинили кишечник, но, к сожалению, процесс восстановления очень затянулся. Сын не мог усваивать пищу в полном объеме, из-за этого он плохо прибавлял в весе и в росте, у Егора возникли метаболические нарушения, появились сбои в работе сердца. В связи с этим врачи прописали внутривенное питание. За госсчет сын может получать его, только находясь в больнице. Когда Егор находится дома, мы должны покупать смеси сами. Но они очень дорогие. Наши финансовые ресурсы уже исчерпаны".

Для спасения Егора Митрохина не хватает 102 976 руб.

Елена Луткова, врач паллиативной помощи из детской городской больницы (Первоуральск): "Егору жизненно необходимо в ежедневном режиме получать специализированное внутривенное и энтеральное питание по определенной схеме, разработанной для него после хирургического лечения".

Стоимость парентерального питания на три месяца 383 800 руб.

30 337 руб. внесла семья Трунтаевых.

23 000 руб. собрано в рамках благотворительной акции "MIO – детям".

105 466 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал".

51 475 руб. собрали телезрители ОТВ.

70 546 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 102 976 руб.

ПОМОЧЬ ЕГОРУ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 14,200 млрд руб. В 2020 году (на 13 февраля) собрано 138 948 535 руб., помощь получили 124 ребенка. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, входит в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский грант на проект "Совпадение. Экспедиция доноров костного мозга", а его Национальный РДКМ – президентский грант на проект "Академия донорства костного мозга", грант мэра Москвы на проект "Спаси жизнь – стань донором костного мозга" и грант Департамента труда и соцзащиты населения Москвы на проект "Столица близнецов". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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