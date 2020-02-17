Нужна помощь: Егора Митрохина спасет внутривенное питание

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Сегодня мы рассказываем о 14-летнем Егоре Митрохине из города Первоуральска Свердловской области.

У мальчика с шести месяцев возникли проблемы с кишечником. Точный диагноз ему поставили только в четыре года, когда Егора госпитализировали в тяжелом состоянии и экстренно прооперировали – удалили большую часть кишечника. Затем мальчик перенес еще несколько тяжелых операций, сейчас у него нарушено усвоение пищи и Егор по жизненным показаниям нуждается в специализированном питании. Но это питание стоит больших денег, у многодетной семьи Мирохиных нет таких средств

Из письма Яны Митрохиной, мамы Егора: "В четыре года у сына произошел заворот кишок. Под угрозой развития воспаления Егора экстренно прооперировали: сыну практически полностью удалили тонкую кишку и часть толстой. Состояние было стабилизировано, но Егор сильно потерял в весе, началось обезвоживание. Для дальнейшего лечения нас направили в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. В этой клинике Егор перенес несколько сложных операций. Ему удлинили кишечник, но, к сожалению, процесс восстановления очень затянулся. Сын не мог усваивать пищу в полном объеме, из-за этого он плохо прибавлял в весе и в росте, у Егора возникли метаболические нарушения, появились сбои в работе сердца. В связи с этим врачи прописали внутривенное питание. За госсчет сын может получать его, только находясь в больнице. Когда Егор находится дома, мы должны покупать смеси сами. Но они очень дорогие. Наши финансовые ресурсы уже исчерпаны".

Для спасения Егора Митрохина не хватает 102 976 руб.

Елена Луткова, врач паллиативной помощи из детской городской больницы (Первоуральск): "Егору жизненно необходимо в ежедневном режиме получать специализированное внутривенное и энтеральное питание по определенной схеме, разработанной для него после хирургического лечения".

Стоимость парентерального питания на три месяца 383 800 руб.

30 337 руб. внесла семья Трунтаевых.

23 000 руб. собрано в рамках благотворительной акции "MIO – детям".

105 466 руб. собрали телезрители ГТРК "Урал".

51 475 руб. собрали телезрители ОТВ.

70 546 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 102 976 руб.

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