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Криминал 16 минут назад

14 февраля 202015:16

Появились подробности жестокого двойного убийства на территории ЯНАО и ХМАО. Видео

Youtube/Следственный комитет Российской Федерации

Следователи завершили расследование дело о двойном убийстве, произошедшем в минувшем году, об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

 

Правоохранители установили, что 31 января 2019 года в лесу в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа празднование дня рождения закончилось убийством. 36-летний именинник, приехавший из Вологодской области, устроил конфликт со своим знакомым, после чего ссора переросла в драку и последний получил ножевое ранение, оказавшееся фатальным.

Убийца попытался скрыть следы преступления — расчленив тело своей жертвы он сжег его в печи.

Через три недели, 23 февраля, в селе Ванзеват сельского поселения Полноват Белоярского района ХМАО обвиняемый застрелил из ружья бригадира, потребовавшего избавиться от свидетелей первого убийства и угрожавшего, в противном случае, убить всех трех человек, осведомленных о первом преступлении.

На видео, опубликованном Следственным комитетом, мужчина подробно рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Теперь он предстанет перед судом, который должен будет определить степень его вины в преступлениях, предусмотренных статьями " Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба" и "Убийство двух лиц" — подобное деяние может караться наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.

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