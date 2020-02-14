Мария Бутина прочтет цикл лекций по кибербезопасности студентам АлтГУ

Мария Бутина прочтет алтайским студентам цикл лекций о кибербезопасности. В программе будут не только традиционные доклады и использование медиатехнологий, но и интерактив со слушателями.

Напомним, Мария — уроженка Барнаула и выпускница Алтайского госуниверситета. В октябре 2019 года была освобождена из федеральной тюрьмы США. В краевую столицу вернулась с просветительской миссией. Специально для студентов университета она подготовила цикл лекций о мерах безопасности в интернете, уточняют "Вести Алтай". Например, при работе с несложными шифровыми системами они попробуют разобраться в криптологии. Расскажет и поделится опытом Мария, как обезопасить себя за границей.

Мария Бутина считает, что одним из слабых звеньев в любой системе информационной безопасности является пользователь. Живой человек, который нажимает не правильные ссылки, отправляет свои данные в не проверенные места, запускает, допускает вирусные программы в свой компьютер. Все это необходимо решать с помощью правового просвещение населения, считает общественный деятель.