14 февраля 202015:27

Избиение подростков родителями: возбуждено уголовное дело

Избиение подростков родителями: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту избиения двух несовершеннолетних. Накануне подросток 14 лет и его 15-летняя сестра пришли в детскую поликлинику на Новощукинской улице. Они рассказали, что их избивают родители, и попросили помощи. При этом у обоих выявлены ушибы, а у девочки — сотрясение мозга. Врачи поликлиники тут же обратились в полицию.

По данным соцработников, ранее семья на учете не состояла. К другим родственникам дети обращаться побоялись, чтобы их не вернули домой, но пожаловались на очередные побои старшей сестре, которая давно уехала и завела свою семью. Она и посоветовала им сообщить все врачам. Пока идет следствие, подростков готовы принять в семейном центре московские органы опеки.

Текст: "Вести-Москва"

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