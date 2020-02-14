Роман Репилов принес сборной России очередное золото

В Сочи продолжается чемпионат мира по санному спорту. Копилка сборной России пополнилась очередной золотой медалью, которую завоевал Роман Репилов в спринте.

Российский саночник Роман Репилов стал чемпионом в спринте, показав результат 34,901. Шесть тысячный секунды проиграл ему австриец Давид Гляйршер. Бронзовая награда достался итальянскому спортсмену Доминику Фишналлеру. На четвертом месте Александр Горбацевич. Максим Аравин занял шестое место, а Семен Павличенко – одиннадцатое.

Наши саночники прекрасно выступают на домашнем чемпионате мира. Все три старта принесли золотые медали сборной России. Сначала Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли спринт в соревнования дуэтов, а затем Екатерина Катникова победила в женском спринте.