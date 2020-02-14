14 февраля 202018:03

Экстремал ради жены почти 13 минут лежал под снегом в Якутске

фото: instagram.com/Олег Резанов

Калининградский экстремал Олег Резанов сделал супруге необычный подарок в День святого Валентина. Он почти 13 минут пролежал на льду под снегом в Якутске, где температура воздуха в данный момент составляет минус 35 градусов.

В городском Ледовом парке установили ледяную чашу, выполненную в форме сердца. В нее мужчина и забрался ради любимой жены Ирины. Журналистам он сказал, что его супруга – очень мужественная, поскольку не каждая жена выдержит подобную выходку.

Помимо сотрудников СМИ и простых зрителей за акцией экстремала наблюдали представители МЧС, передает РИА Новости.

Сам Резанов называет себя Повелителем холода. Он установил 11 мировых рекордов по выживанию на морозе. Так, в марте прошлого года в Якутии он прыгнул с парашютом, будучи одетым в одни шорты.

Видеоотчеты о своем пребывании в Якутии Резанов публикует в Instagram.

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