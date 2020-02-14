Гитарист Queen сыграл для коалы, выжившей в пожаре

Британский рок-музыкант, гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй устроил музыкальный сеанс для коалы, выжившей в пожарах Австралии. Соответствующее видео артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На кадрах видно, как на плече Брайана Мэя сидит коала, схватившись лапками за его шею. В этот момент музыкант играет на гитаре. В подписи к видео гитарист Queen написал, что в ветеринарной больнице Брисбена у него состоялся драгоценный момент с очаровательной спасенной коалой. По словам Мэя, специалисты делают невероятную работу по уходу за выжившими после трагических пожаров в Квинсленде.

113 видов животных находятся под угрозой исчезновения из-за бушующих пожаров в Австралии, сообщает National Geographic. В их числе также коала — один из символов страны.