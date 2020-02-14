14 февраля 202018:56

Арестована женщина, бросившая младенца в переходе у "Парка Победы"

фото: twitter.com/Телеканал 360

Дорогомиловский суд Москвы отправил в следственный изолятор до 12 апреля 29-летнюю уроженку Узбекистана Мафтунахон Каримову, оставившую младенца в подземном переходе у метро "Парк Победы".

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

Она пояснила, что арестованная женщина обвиняется в совершении уголовного преступления по статье № 125 Уголовного кодекса РФ – "заведомое оставление без помощи лица, лишенного возможности принять меры к самосохранению".

Мальчика возле станции метро обнаружил сотрудник подземки. Ребенок лежал на снегу, завернутый в одеяло. На вид ему не больше двух-трех месяцев.

Каримова была задержана 13 февраля полицией в Подмосковье и на допросе полностью признала свою вину, сообщив, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей.

Совершение данного преступления наказывается лишением свободы на один год или исправительными работами на тот же срок или штрафом в размере 80 тысяч рублей.

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