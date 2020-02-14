14 февраля 202018:27

Названы сроки начала продаж электромотоцикла Aurus

Модельная линейка российского премиального бренда должна состоять, по сути, из трех с половиной моделей - седана (в том числе в кузове лимузин), минивэна и внедорожника, созданных в рамках проекта "Кортеж". Но проект стал базой и для создания неочевидных пополнений.

К испытаниям мотоцикла инженеры проекта, как сообщалось ранее, приступили еще в мае 2019 года. В разработке байка участвует концерн "Калашников", известный своим вниманием к "электрической мобильности", и поэтому мотоцикл тоже получит электромотор.

Обещано, что внешность мотоциклу создадут в той же стилистике, что и у всех остальных "Аурусов", но официальных изображений электробайка пока не показывали: глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ожидает создания прототипа не ранее 2021 года. Впрочем, кое-какие эскизы "Калашников" все же публиковал, но вряд ли мотоцикл в конвейерной версии будет выглядеть именно так.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на министра, для запуска серийного производства байка участникам проекта понадобится еще два-три года. Соответственно, в продаже (а его планируется, как и прочие "Аурусы", продавать всем желающим) мотоцикл появится в 2022-2023 годах.

Но до сих пор неясно, официально ли двухколесный транспорт присоединится к бренду Aurus, или его выведут на рынок под другой маркой. Ранее сообщалось, что электробайк может считаться частью проекта "Кортеж", но продаваться под брендом "ИЖ".

Текст: АвтоВести

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