10+ сексуальных партнёров связали с повышенным риском развития рака

Исследователи из Великобритании выявили связь между наличием десяти и более сексуальных партнёров и повышенным риском развития рака как у мужчин, так и у женщин.

Отметим, что было проведено не так много исследований, которые показывают, как количество сексуальных партнёров влияет на здоровье людей. Учёные, работающие в рамках проекта English Longitudinal Study of Aging ("Английское многолетнее исследование старения", ELSA), решили восполнить этот пробел. Речь идёт об исследовании, в ходе которого учёные отслеживают состояние людей старше 50 лет. Все испытуемые проживают в разных частях Англии.

Участникам ELSA задавали вопросы об их возрасте, семейном положении, этническом происхождении, доходе и факторах, связанных с образом жизни: курении, употреблении алкоголя, выполнении физических упражнений. Специалистов также интересовало состояние здоровья испытуемых.

Кроме того, участники рассказывали о количестве сексуальных партнёров, которые у них были на протяжении всей жизни. Количество партнёров было классифицировано следующим образом: 0-1, 2-4, 5-9 и 10 и более.

Всего в исследовании приняли участие примерно 2500 мужчин и более 3000 женщин. В среднем участникам было 64 года, и 75% из них состояли в браке.

Примерно по 29% мужчин сообщили о том, что в их жизни было 0-1 и 2-4 половых партнёра, 20% рассказали о 5-9 партнёрах, примерно 22% — о 10 и более партнёрах.

41% женщин не имели ни одного партнёра или только одного, ещё 36% сообщили о 2-4 партнёрах, 15% — о 5-9, и 8% — о десяти и более.

Любопытно, что как мужчины, так и женщины, имевшие наибольшее число сексуальных партнёров, как правило, являлись более молодыми среди выборки, одинокими и либо самыми бедными, либо самыми богатыми.

Но, что самое важное, специалисты обнаружили связь между количеством сексуальных партнёров и риском появления рака. Например, по сравнению с 41% женщин, у которых был один сексуальный партнёр или не было вовсе, представительницы прекрасного пола, у которых было десять или более, имели на 91% больше шансов услышать диагноз рак.

Мужчины же, у которых было 2-4 половых партнёра, имели на 57% более высокий риск по сравнению с теми, у кого было 0-1 партнёра. Шансы увеличивались на 69% у тех, у кого было десять и более партнёров.

Появление хронических недугов также было более вероятным среди женщин с большим числом сексуальных партнёров, но не среди мужчин.

Женщины с 5-9 сексуальными партнёрами или те, кто сообщил о большем количестве, имели на 64% больше шансов столкнуться с состоянием, которое повлияло на их повседневную жизнь. Впрочем, специалисты не уточняют, о каких недугах идёт речь.

Не секрет, что секс с несколькими людьми связан с повышенным риском возникновения инфекций, передаваемых половым путём. Однако нынешнее исследование показывает, что секс с несколькими партнёрами также повышает вероятность появления рака у обоих полов.

Поскольку исследование было наблюдательным, учёные не могут указать на причину повышенного риска развития рака. Между тем полученные результаты согласуются с некоторыми выводами других работ, которые показывают, что широкая распространённость инфекций, передаваемых половым путём, является фактором риска для появления многих инфекций, включая и те, которые приводят к раку.

Известно, что некоторые штаммы ВПЧ вызывают рак шейки матки, полового члена, влагалища, ануса, рта и горла. Гепатит С и гепатит В связаны с гораздо более высоким риском развития рака печени в более позднем возрасте, в то время как ВИЧ вызывает несколько типов опухолей, включая саркому Капоши.

Если говорить о важности этого открытия, то она заключается в улучшении диагностики для людей из группы риска.

Впрочем, один вопрос остаётся без ответа: почему женщины больше подвержены риску появления рака? Известно, что мужчины, как правило, имеют больше сексуальных партнёров, чем женщины, если брать во внимание всю жизнь человека. Во-вторых, женщины чаще обращаются за медицинской помощью, если они заболевают. Однако, чтобы с уверенностью ответить на этот вопрос, потребуются дальнейшие исследования.

Научная статья по итогам работы была опубликована в издании BMJ Sexual & Reproductive Health.