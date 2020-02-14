Лукашенко призвал не заблуждаться насчет бананов

Белорусам для здоровья нужно правильно питаться, пить воду, дышать свежим воздухом и больше двигаться. Эти рекомендации выдал президент Белоруссии Александр Лукашенко в поездке в Гомельской области. Но нормально питаться, предупредил глава государства, это не значит, что надо привезти бананов, ананасов и икру заморскую.

Вы глубоко заблуждаетесь, обратился к согражданам Лукашенко. Есть надо то, что здесь и производится. И добавьте к этому движение, продолжил президент.

"У чиновников меньше движения, — цитирует Александра Лукашенко РИА Новости. — Поэтому я утром сегодня проснулся в шесть часов, к семи я уже вышел на лыжню – она у меня еще сохранилась – и набегался там. Это заряд на целый день".

Кроме того, Лукашенко 14 февраля 2020 года заявил, что ему надоело каждое 31 декабря становиться перед президентом России Владимиром Путиным на колени, чтобы обеспечить Белоруссию дешевой российской нефтью.

Кроме того, Минск рассматривает вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба", а также через порты Латвии или Литвы. "Транснефть" уже заявила, что транзите российской нефти через Белоруссию осуществляется бесперебойно.

Контракт на поставки российской нефти закончились 31 декабря 2019 года. После наступления нового года поставки нефти в Белоруссию возобновили только подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако этой нефти не хватает для работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Белоруссия получает нефть на 17 процентов дешевле мировой. При этом Минск отказывается платить премию нефтяным компаниям, которая в 2019 году составляла 10 долларов за тонну.

Еще одна белорусская новость: Лукашенко решил развернуть на гербе страны Землю, чтобы больше было видно не Россию, а Европу.