В сгоревшем детском доме погибли 14 воспитанников

Четырнадцать детей погибли при пожаре, который произошел в детском доме на Гаити.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал портал Haiti Libre.

Сообщается, что страшная трагедия произошла вечером 13 февраля в детском доме при церкви​​​.

При этом, как сообщил журналистам генеральный директор института социального благополучия и исследований Ариэль Вильдруан, заведение, где произошел пожар, не имело разрешения на функционирование.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать несчастный случай.