14 февраля 202020:25

Дерипаска напомнил: Путин не доверил ему ручку, не то что деньги

Олег Дерипаска вспомнил историю визита Владимира Путина в бытность премьер-министром в Пикалево, когда глава правительства попросил бизнесмена вернуть ручку, которой тот только что подписал договор.

Об этом, как передает "Интерфакс", Дерипаска написал в своем телеграм-канале, комментируя статью Financial Times.

В ней рассказывается о том, что российский предприниматель был включен в 2018 году в санкционный список США, как человек, владеющий активами и якобы отмывающий финансовые средства в интересах российского президента.

"Какие деньги? Он [Путин] мне ручку на 10 минут не доверил", — иронически отозвался о статье Дерипаска, подчеркнув, что считает материал "очередной порцией брехни".

В конце 2008 года Владимир Путин вмешался в ситуацию после того, как жители Пикалево перекрыли федеральную трассу Новая Ладога — Вологда, протестуя против остановки градообразующих предприятий. Во время прямого эфира на совещании по урегулированию ситуации, Путин и произнес известную фразу, попросив Дерипаску, который от лица собственника подписал контракт на возобновление работы предприятий, "отдать авторучку".

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