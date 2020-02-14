Порнографический скандал в Париже: художник Павленский помешал однопартийцу Макрона

Громкий скандал во Франции — кандидат в мэры Парижа, близкий соратник Макрона, снялся с выборов после видео, которое опубликовал Петр Павленский. Этот эпатажный художник бежал из России, скрываясь от полиции. Французы дали ему убежище, считая его непонятым артистом и уже успели об этом пожалеть. Павленский поджег двери Банка Франции и был осужден условно. Почему он теперь решил вмешаться во французскую политику? Что было на кадрах, вызвавших такой резонанс?

Неудавшийся художник-акционист Петр Павленский, о котором в Париже уже почти все забыли, вновь напомнил о себе, выступив в неожиданной роли политического активиста — борца за чистоту нравов во французском обществе. В сеть он выложил скриншоты частной переписки одного из претендентов на пост мэра столицы, ближайшего соратника Макрона Бенжамена Гриво, отца троих детей, младшему из которых еще не исполнился год. Откровенные слова и недвусмысленные ролики, снятые им же самим, предназначались некой молодой особе. На своей странице в Facebook Павленский написал:

"Это единственный кандидат, у которого вся предвыборная кампания построена на защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей. В переписке с молодой девушкой он пишет, что семья и дети — это тюрьма. Как понимать это противоречие? Или никакого противоречия нет, и Гриво просто хочет стать директором тюремного корпуса под названием "Париж"?".

Гриво был вынужден признать, что переписка действительно его. Он сослался на то, что в течение года на него лили помои и угрожали расправой, а потому он принял решение досрочно сойти с дистанции:

"Больше года я и моя семья подвергались оскорблениям, лжи, анонимным атакам, взлому личных переписок и угрозам. Теперь же это перешло все границы. Веб-сайты и социальные страницы совершили грубую атаку на мою личную жизнь. Я принял решение снять свою кандидатуру на пост мэра Парижа".

Откуда у Павленского столько интереса к муниципальным выборам, и сколько это может стоить, гадает теперь вся французская пресса. Сама публиковать такие разоблачения она не будет, ведь тут речь не идет о растрате госсредств, а все, что делает политик вне офиса — его личное дело, и это попадает под закон о защите частной жизни.

Сайт, где появилась публикация, зарегистрирован в США и, по мнению адвокатов Гриво, связан с российскими активистами. Но заподозрить Павленского в работе на Россию было бы более чем странно, учитывая все его выходки и еще незакрытое уголовное дело. Франция приютила его в 2017-м, после чего он поджег двери Банка Франции, призывал к всемирной революции. Его судили, он ругался с переводчицей, получил год тюрьмы и еще год условно. Павленский пытался преподавать — дело закончилось скандалом. Теперь он пытается разоблачать, но так и остается непонятным.

Во Франции убирать конкурентов из предвыборной гонки, выставляя напоказ личную жизнь, все же не принято. Исключением, пожалуй, можно считать лишь бывшего главу МВФ Доминика Стросс-Кана, которого обвинили в домогательствах. Обычно в прессу сливают различные коррупционные схемы, так что реакция политического сообщества на скандал с Гриво на редкость солидарная вне зависимости от партии.

"В первую очередь хочу выразить ему личную поддержку. Распространение некоторых видео без согласия попадает под действие Уголовного кодекса в нашей стране и наказывается лишением свободы сроком до двух лет. Конечно, необходимо наказать виновных", — заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Я считаю, что правосудие должно установить виновных. Профиль того, кто это сделал, заслуживает того, чтобы мы копнули глубже. Этот русский, который получил убежище во Франции, позволяет себе такие выходки незаконные. Надо посмотреть, не был ли господин Гриво подставлен", — сообщила депутат Национального собрания Франции, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Реагировать вынужден и Макрон. Он переговорил со своим кандидатом в мэры и заявил, что уважает его решение сойти с дистанции.

В списке фаворитов Гриво стоял лишь на третьем месте, но этот скандал бумерангом ударяет и по всей партии Макрона. В последние месяца из нее вышли уже 15 представителей нижней палаты парламента. Хотя там большинство еще сохраняется, на муниципальных выборах опросы прогнозируют очень низкий результат.