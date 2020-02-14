Адекватная семья или сектанты: что известно о родителях детей, пожаловавшихся на побои

Следственный комитет возбудил уголовное дело против родителей, чьи дети сами попросили забрать их из семьи. Обвинения выдвинули сразу по двум статьям. Брат и сестра рассказали, что дома их годами избивали. Подростки сейчас госпитализированы, а их родителей уже допросили.

Девочка лежит в больнице, мальчика тоже госпитализировали. Сухие комментарии врачей — они сами в замешательстве. Накануне в поликлинику пришли подростки. Девочке Маше 15, ее брату Радмиру 14. Взрослым дети рассказали страшные вещи: их жестоко избили родители.

"По данным следствия, родители в течении нескольких лет причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним детям. На данный момент они госпитализированы и им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — рассказала старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.

Дети наотрез отказались возвращаться к отцу и матери, попросив забрать их в детский дом. Пока они под наблюдением врачей — у детей ссадины и синяки, у Маши сотрясение мозга. Заведующий нейрохирургическим отделением детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Сослан Медоев рассказал, что девочка поступила в состоянии средней тяжести с травмами головы и мягких тканей шеи .

Обычная пятиэтажка на северо-западе Москвы — именно здесь и жили дети. Соседи рассказали, что не замечали ничего странного за семьей, члены которой почти ни с кем не общались. У родителей, по словам соседей, свой бизнес — магазин по продаже вещей. Отец Георгий Табунов и мать Майя Джоджуа журналистам двери не открыли и вызвали полицию.

Чуть позже Георгий Табунов все же передумал. Он показал нам свою однокомнатную квартиру. На двухъярусной кровати, видимо, спали брат с сестрой. К слову, в семье детей четверо — старшие уже совершеннолетние и с родителями не живут. Отец утверждает — ни сына, ни дочь пальцем не трогал. Все называет подростковой провокацией:

— Если сказать, что я не идеальный отец — это вообще ничего не сказать, потому что я член родительского комитета.

Нам удалось выяснить интересную деталь: именно по этому адресу, где живет семья, зарегистрирована сомнительная организация, очень напоминающая секту — "Центр упреждающих стратегий". Согласно сайту, основная ее деятельность — изучение тайн и истин сотворения мира. Мать детей — учредитель.

"Это маленькая и довольно сумасшедшая оккультная организация. Видно, что там антинаучные, псевдонаучные и достаточно безумные теории", — прокомментировал ситуацию президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по двум статьям: истязания и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Сегодня следователи допрашивают родителей.