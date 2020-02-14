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Коронавирус 24 минуты назад

14 февраля 202020:30

Коронавирус выявлен в Египте

В Египте обнаружили первый случай заражения коронавирусом в стране.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало местное министерство здравоохранения, отметив, что носителем инфекции является иностранец.

Тем самым Египет стал первой страной в Африке, где обнаружена эта болезнь.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом 2019-nCoV и получившую название COVID-2019, чрезвычайной ситуацией международного значения.

Впервые болезнь была зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. К настоящему времени число зараженных в Китае превысило 63,8 тысячи человек, умерло 1380. За пределами КНР заразились 505 человек, включая два случая в России.

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