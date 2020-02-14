Хенрик Фискер невзначай рассекретил название своего электропикапа

Последней моделью компании известного дизайнера стал оригинальный электрокроссовер Fisker Ocean. Но, как оказалось, в фирме уже кипит работа над следующей новинкой. Глава Fisker очень хотел этим фактом похвастать, но немного перестарался.

Хенрик Фискер просто сообщил в Twitter, что его фирма присоединится к пулу производителей электрокаров, разрабатывающих пикапы. Однако сопроводил свой твит полноценным эскизом будущей новинки, на заднем борту которой красуется ее имя - Alaska (интересно, что скажет на это фирма Renault, у которой уже есть пикап Alaskan?)

В очень короткое время твит был удален с комментарием "Извините, ошибка", однако многие СМИ, включая, к примеру, издание Car&Driver, успели его сохранить. Соответственно, теперь можно сделать вывод о том, как именно будет выглядеть задняя часть будущего пикапа от Fisker.

Представители фирмы в официальном сообщении по поводу произошедшего заявили, что не готовы подтвердить название будущей модели, но Fisker действительно работает над модульной платформой, на базе которой в ближайшие годы может быть построено несколько электромобилей разных типов.

В настоящее время электрические грузовики готовят к выходу на рынок сразу несколько фирм - как независимых производителей, так и концернов наподобие Ford и GM. К примеру, в ближайшие пару лет в продаже могут появиться не только Tesla Cybertruck, но и Rivian R1T, Bollinger B2, Nikola Badger, Hummer EV, а также электроверсия Ford F-150.